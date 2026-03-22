サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」でモンテディオ山形は22日、ホームで仙台との「みちのくダービー」に臨みましたが、1-0で敗れました。ここまで3勝3敗で6位につけるモンテディオ山形は、前半2分にディフェンダーの城和がレッドカードで退場し不利な状態になります。前半9分、仙台に先制されると、1対0でリードを許したまま前半を折り返します。後半に入りモンテディオ