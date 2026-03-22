任期満了に伴う鮭川村長選挙は22日が投開票日です。午後4時現在の推定投票率は43.54パーセントで、8年前の前回の選挙戦に比べ6.64ポイント低くなっています。鮭川村長選に立候補しているのは、届け出順に現職で6回目の当選を目指す元木洋介さん（77）と、新人で前の村議会議員西野桂一さん（62）の合わせて2人です。投票は22日朝から村内8か所の投票所で行われています。村の選挙管理委員会によりますと、午後4時現在の推定