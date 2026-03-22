「オープン戦、巨人２−６楽天」（２２日、東京ドーム）楽天が快勝。４勝１０敗５分でオープン戦を終えた。低調だった打線が繋がった。初回、先頭の中島が右中間二塁打で出塁し、４番・マッカスカーの適時打で先制。同点とされた直後の四回にはボイトが中越え勝ち越しソロ。５回には１死一塁から浅村、マッカスカーが連続適時二塁打。さらに２死一、二塁から、オープン戦初出場の辰己が右中間２点二塁打を放った。ボイトは