9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が22日、都内で行われた映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の完成披露舞台あいさつにリモートで登壇。撮影を振り返った。【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮原作漫画1、2巻ほどの序盤からファンだったという目黒。イベントでは、目黒の作品へのリスペクトあふれる向き合い方が次々明かされた。中でも話題なのが、一体誰が演じているかわからなくなるほどの特殊メイク