大修理が進む興福寺の五重塔で、「相輪」の解体に伴い営まれた法要＝22日午後、奈良市約120年ぶりの大修理が進む世界遺産・興福寺の五重塔（奈良市）で22日、屋根上部の金属製飾り「相輪」の解体に伴い、法要が営まれた。相輪の取り外しは3月末から行われる。現在の五重塔は室町時代の1426年に建てられ、高さ約51メートル。塔全体は修理中の雨風から守る「素屋根」に覆われている。相輪は高さ15メートルで塔の約3割を占める。