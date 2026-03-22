ロックバンドZIGGYのボーカル森重樹一（62）がYouTubeチャンネル「ZIGGY森重MJチャンネル」を開設した。芸能事務所リベラに所属して、5月22日に「ZIGGY大復活祭」を東京・Veats Shibuyaで開催することをX、インスタグラム、ブログで発表した。YouTubeの初回のゲストは筋肉少女帯の大槻ケンヂ（60）。森重は「大復活祭」開催の理由を「去年、ソロデビュー30周年で各所をソロの弾き語りで回ったんだけど、バンドをやってという声があ