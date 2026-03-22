■第101回 日本選手権水泳競技大会 女子50m平泳ぎ決勝（22日、東京アクアティクスセンター）32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会の選手選考を兼ねた日本選手権が行われて、女子50m平泳ぎ決勝で鈴木聡美（35、ミキハウス）が30秒32で優勝を果たした。100m平泳ぎに続く今大会2冠を狙った200mでは加藤心冨（スウィン鴻巣/早大）とのデッドヒートも最後にかわされて2位、加藤が初優勝を果たした。同種目の予選では鈴木