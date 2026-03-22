女優奈緒（31）が22日、都内で開催された、TBSドキュメンタリー映画祭「War Bride 2奈緒と4人の戦争花嫁」（川嶋龍太郎監督）舞台あいさつに出席した。同作は同局ドキュメンタリー番組「解放区」で22年12月に放送された「War Bride 91歳の戦争花嫁」の続編として25年10月に放送。戦後に米兵と結婚し、渡米した日本人女性たちの足跡を奈緒が追うドキュメンタリー映画。戦後80年を迎えた25年8月には、舞台「WAR BRAIDE−アメリカと日