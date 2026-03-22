犬が意気消沈しているときのNG行為 飼い主に厳しく叱られたとき、トイレの失敗をしてしまったとき、環境に大きな変化が起きたときなど、犬も人間と同じように意気消沈することがあります。 元気がなくなってしまったり、食欲がなくごはんを食べなくなってしまったり、大好きなお散歩も拒否することがあります。 愛犬が意気消沈しているとき、飼い主としてやってはいけないNG行動を解説します。 1.冷たい態度をとること 犬が