シンガポール航空は、シンガポール〜ミラノ〜バルセロナ線を期間限定で分割運航する。7月1日から9月3日まで、シンガポール〜バルセロナ線を週2往復の経由便から、週5往復の直行便に切り替える。機材は長距離仕様のエアバスA350-900型機を使用する。所要時間は、シンガポール発が15時間45分から13時間20分、バルセロナ発が15時間15分から13時間20分にそれぞれ短縮される。■ダイヤSQ388シンガポール（23：35）〜バルセロナ（06：5