全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・赤坂のラーメン店『Ramen翡翠（ひすい）』です。舌に響く旨み、余韻で魅せる足し算の一杯『翡翠』の塩ラーメンは、足し算のラーメン。スープにもタレにもトッピングにも、とにかくたくさんの種類の素材を使う。地鶏だけでも4種類。さらに昆布や煮干し、椎茸などでとった和ダシも合わせてスープの旨みを補強する。特製塩ラーメン1900円