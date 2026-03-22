J２の大分トリニータが３月22日、今月14日のテゲバジャーロ宮崎戦で負傷した清武弘嗣が、左ヒラメ筋肉離れと診断されたことを発表した。昨年も同じ箇所を痛めており、再発となってしまった。現在36歳の清武は、セレッソ大阪、セビージャなどを経て、昨季に大分に復帰。16シーズンぶりにキャリアの原点に帰還したなか、昨年３月に左足を負傷して以降は長期離脱を余儀なくされ、今季初戦で11か月ぶりにピッチに立っていた。宮