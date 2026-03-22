明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が22日に行われ、川崎フロンターレと横浜F・マリノスが対戦した。特別大会でもどかしい日々が続く神奈川の両雄が、『MUFGスタジアム』を舞台に激突。川崎Fは開始2分、セットプレーの流れから松長根悠仁がゴールネットを揺らしたが、オフサイドで得点は認められなかった。一進一退の攻防が続くなか、試合の均衡が破れたのは30分、横浜FMが先制に成功する。ピッチ中央から遠