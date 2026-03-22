明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が22日に行われ、鹿島アントラーズとジェフユナイテッド千葉が対戦した。6連勝で首位に立つ鹿島が、連敗中の最下位・千葉を『メルカリスタジアム』に迎えての一戦。試合の均衡が破れたのは4分、鹿島が幸先よく先制する。エウベルが単独で左サイドを突破してペナルティエリア内に侵入。そのまま右足でゴール右下隅へと流し込んだ。その後はお互いにチャンスがあったが決め切