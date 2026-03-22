まさかのスコアとなった。川崎フロンターレは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で横浜F・マリノスとホームで対戦。国立競技場で行なわれた神奈川ダービーで、０−５の大敗を喫した。試合は立ち上がりから横浜FMに主導権を握られ、川崎は思うように前進できない時間が続く。カウンターからチャンスを作る場面もあったが、決め切れずにもどかしい展開に。すると30分、ついに先制点を許してしまう。１点ビ