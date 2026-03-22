禁酒の村で100年目の「日本酒」大正時代、村をあげて禁酒した歴史を持つ、石川県津幡町の河合谷地区で日本酒が造られ、22日、完成披露されました。酒を断って、小学校建て直す1926年、津幡町・河合谷地区は、老朽化した小学校を建て直すため、村民が酒を断って、お金を貯め改築費を捻出しました。その歴史から「禁酒の村」と呼ばれ、100年目を迎えた2026年、地域で収穫した米を原料に日本酒を醸造しました。記念式典には住民らが集