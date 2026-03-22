元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは3月22日、自身のInstagramを更新。TWICE・モモとのツーショットを披露しました。【写真】後藤真希、TWICE・モモとのツーショット！「モモと並んでる？！」後藤さんは「プロデュースのスキンケアブランド『rall.+（ラルプラス）』の発表会でした！ 公式SNSぜひ、チェックしてください」とつづり、5枚の写真を投稿。透け感のある小花柄のロングワンピース姿の後藤さんと白い超ミニ丈ワン