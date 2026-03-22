こんな品種、あったっけ？話題のポスト】11.5万表示、1.1万いいねの?超絶技巧?など思わず首を傾げてしまう光景がX上に投稿され、話題になっている。手のひらにドッサリと乗った、小さなりんごたち。1つ１つはチョコンとしていて、指先ほどのサイズしかないが、鮮やかな赤とみずみずしい断面が、実においしそう。......なのだが、これはXユーザーで、フェイクスイーツ・フード作家のしげりん（＠shigerin_clay）さんが2026年3月2日