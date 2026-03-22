元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が22日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。巨人で球団新人64年ぶりの開幕投手に決まった竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）についてコメントした。竹丸は20日の楽天とのオープン戦（東京ドーム）に登板。初回は先頭の中島に中前打されながらも後続を打ち取り無失点で立ち上がったが、2回1死から浅村への2球目のスライダーが高めに浮き、左中間スタ