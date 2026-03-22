牡牛座・女性の運勢 自分のなかで重要な決心が固まってくる大事な時期を迎えています。それは社会面にとどまらず、牡牛座自身の人生の挑戦ともいえる側面を持つもの。必要だと思ってきたけれど、なかなか決心がつかず、でもいろいろ前向きなきっかけを得て、「いま」がその時なのでしょう。それによって「何だか自分の深い部分に強さを感じる」牡牛座ですが、ただ親しい周囲の人たちとは考え方や価値観が合わない面もありそうです