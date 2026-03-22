双子座・女性の運勢 人との出会い、かかわりが重要なきっかけをもたらしそうなとき。いま「挑戦しなければ」と強く意識している双子座を、いっそう後押しし、支えてくれる誰かに出会うのがいまなのでは。ちょっと構えすぎている双子座に対し、純粋な喜び、前向きさをくれる感じかな。社会面は非常に好調ですが、周囲の人は「もっと新しくなれ」という声も。同意しつつ混乱する場面もありそうですが、大事なのは「自分はどうしたい