蟹座・女性の運勢 社会面で具体的な転機がありそう。取り巻く仕事の状況は、すでに変化の気配を見せていたでしょう。「異動の話は聞いていたが、配属先が決定するのがいま」（たとえば）みたいな感じかな。詳細を知り、いっそう意欲的になれる今週です。覚悟は決めつつ能動的でいるのがよさそうです。現在の蟹座はいい意味でもマイペースなため、社会面で期待される自分や自分自身の状況とのギャップを感じる面も。最初は「