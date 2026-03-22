獅子座・女性の運勢 何らかの大事な覚悟が決まるタイミングです。特にパートナーや親友など、大事な誰かと考えを共有し、今後の自分のために挑戦していこうとしているのなら、いっそう前向きな気持ちになれる今週でしょう。何かポジティブなニュースが入ってくる可能性もあります。ただ、いまはいい意味で自分をケアし、大事にできているので、「そこまで頑張る必要ある？」という思いが浮かんできて、そこに葛