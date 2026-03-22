乙女座・女性の運勢 静かな闘志が本物になりそうなとき。特に社会面では、これまでのパターンにとらわれない成長を目指し始めるはず。それに対し前向きになれるきっかけもありそうです。ただ、対人関係が良好で親しい人たちとの交流が盛んなこともあるなかで、周囲は乙女座の意欲に対しあまり応援的ではないかもしれません。「なぜそこまで頑張らなくてはいけないの？」と言われやすいかも。現段階では理解を得るのが難しい