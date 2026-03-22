天秤座・女性の運勢 パートナーや親友など大事な人との協力により、新たな挑戦への意欲がいっそう強まっていきそうな力強い時期です。今後、お互いに強く影響し合う誰かのモチベーションが上がってくるときなのかも。明るい要素が増え、天秤座もいい意味で引っ張られそうです。ただ、相手のやる気は好調な社会面とはうまく折り合わない面も。周囲に求められる状況なのかも。周囲に求められる状況と、大切な人と