射手座・女性の運勢 本格的に射手座のスイッチが入る（もしくは入れざるをえない）、大事なタイミングがやってきています。ここまでの経緯で「自分はもっと考え方を変え、挑戦していく必要がある」とわかっていたでしょうが、それがかなり具体的になる感じかも。「自分がすべきこと」がわかり、それに連動して意欲もついてくるのでは。が、現状の射手座の日常はかなり恵まれ、とても穏やかな状況にあります。家族など周囲からは「