山羊座・女性の運勢 家族関係や生活拠点など、日常の重要な部分で新展開が予想されます。その予兆はすでにあったでしょうが、具体的かつ本格的になるのがいま。今後の仕事や金銭面などもおそらくかかわってくるのでしょう。山羊座としては改めて気合が入りそうですが、現在好調な対人関係のなかでは、そんな山羊座のモチベーションに対し「そんな必要あるの？」的意見を言ってくる人もいそう。特にパートナーや