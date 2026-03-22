水瓶座・女性の運勢 非常に前向きなできごとや出会いがありそうな、重要な転機となる今週です。新しいことに挑戦し、自分を変えていこうという強い意欲を持っていますが、それを具体的にあと押しする何かが日常に入ってきそうです。すでにその気配はあったと思うので、「本当に来た！」みたいな感じかも。それによって何かが一歩前進しそうです。ただそこで生まれる勢いに対し、水瓶座の状況、特に仕事の周囲は「なぜいまそうする