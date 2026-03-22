◇プロ野球・オープン戦楽天 6-2 巨人(22日、東京ドーム)楽天・小深田大翔選手が気迫のプレーを見せました。場面は5回。この回にはマウンドに巨人の2番手・戸郷翔征投手を迎えます。1アウトから打席に向かった小深田選手は、足に死球を受けます。思わず座り込んだ小深田選手ですが、プレーを継続。すると続く浅村栄斗選手がレフトへ打球を放ちました。小深田選手は一気にスタートすると、3塁コーチャーの制止もいとわず一気にホ