魚座・女性の運勢 何か新展開が起こりそうなタイミング。最も影響がありそうなのは社会面や金銭面ですが、今後「もっと挑戦していく必要がある」と考えてきた状況に対し、具体的な形であと押しするできごとがあるのかも。あいまいだったことがはっきりし、意欲が増すときでもあるでしょう。が、現在はいい意味でマイペースで、自分を自由に発揮できるときでもあったため、その展開や入ってくる価値観にやや「急かされている