◇オープン戦西武2―4DeNA（2026年3月22日ベルーナドーム）西武のトレイ・ウィンゲンター投手（31）がアクシデントに見舞われた。8回から登板すると、先頭の三森を見逃し三振。続く京田に10球粘られると、マウンド上で自ら交代を要求した。試合後に取材に応じた西口監督は「ずっと肩に張りがあると言っていた。（きょうは）状態はよかったみたいで投げたんですけど、そこに張りが出てきたみたい」と降板理由を明かした。