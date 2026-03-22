女子ゴルフ「Vポイント×SMBCレディス」で、クマモオt県菊陽町出身の笠りつ子が5年振りとなるツアー優勝を果たしました。首位と1打差、2位タイでスタートした笠りつ子。3つのバーディで首位に立った17番。ボギーで神谷そらに並ばれます。それでも、最後はバーディフィニッシュ。トータル3アンダーで5年振り7度目の優勝に輝きました。