おじさん同士のピュアな恋模様を描いたドラマ『おっさんずラブ』の社会現象から約9年。今やBLは一過性の流行を超え、映像、コミック、小説と、あらゆるジャンルで良質な物語を生み出し、ファンの裾野を広げ続けている。最近も、竹内涼真と町田啓太出演の有料配信映画『10DANCE』が話題に。昨年12月には『ニューズウィーク日本版』で「教養としてのBL入門」として大々的な特集が組まれたほどだ。【写真】風間俊介が主演でドラマ化