2026年度予算案を巡る今後の日程国会は2026年度予算案審議を巡り、暫定予算案編成の可否について高市早苗首相の判断が焦点となる。立憲民主党は暫定予算案を編成しなければ審議拒否の可能性に言及。審議時間も積み上がっておらず、首相がこだわる3月末までの26年度予算の成立が不透明になっているためだ。参院で少数の与党は野党への配慮を欠かせず苦境に立たされている。首相は23日にも自民党幹部らと暫定予算案への対応を協