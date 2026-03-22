5回に2番手で登板し、4失点と打ち込まれた巨人・戸郷（右）＝東京ドーム巨人は2番手で出た戸郷が1回を4失点と打ち込まれ、シーズンへ不安を抱かせた。則本は要所で制球が甘くなり4回を2失点。楽天の辰己は3安打2打点1盗塁と躍動した。新人の藤原は制球に苦しんだが、4回2/3を1点に抑えた。