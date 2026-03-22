モデルでフルート奏者のCocomi（24）が22日までに自身のインスタグラムを更新。どアップ写真を公開した。「新・Diorスノー 薬用美白化粧水」と書き出したCocomi。自撮りを添えて「昨日、新しく使ってみました〜！正直な感想」と紹介を始めた。「着け心地良すぎの香りも良すぎ。『薬用美白』、『シワ改善、『ニキビを防ぐ』などの、医学部外品になったらしい。。。すごい。気のせいか、朝起きた時の潤い感ときめ細かさがもう