「オープン戦、巨人２−６楽天」（２２日、東京ドーム）オープン戦５連勝中だった巨人が、最終戦で打ち込まれた。先発の則本は古巣相手の登板で４回を投げ１本塁打を含む、６安打５奪三振２失点。初回に先頭打者の中島に二塁打を許し、１死一、三塁からマッカスカーに左中間へ二塁打を運ばれ先制を許した。四回にはボイトにスライダーをバックスクリーンへ運ばれた。三者凡退は三回のみ。二回にも先頭打者に安打を許すな