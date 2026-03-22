日本人にはどのような特徴があるのか。解剖学者の養老孟司さんと漫画家の楳図かずおさんとの対談を収録した『やさしい『唯脳論』』（実業之日本社）より、一部を紹介する――。写真提供＝共同通信社企画展「養老先生のさかさま人間学展」を訪れた養老孟司さん＝2021年7月5日午後、東京都港区の汐留メディアタワー - 写真提供＝共同通信社■失語症になっても「漢字が読める」【養老】日本の文化とそれ以外の文化とのいちばん大きな