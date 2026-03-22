好きなものに没頭する人生を送っている人がいる。その一人が、山梨県上野原市でソーセージを製造・販売する村上武士さんだ。世界各国のソーセージを食べ歩き、34カ国300種類のレシピを再現・考案した。なぜそこまでソーセージにこだわるのか、取材した――。撮影＝プレジデントオンライン編集部村上武士（むらかみ・たけし）さん。「現代ソーセージ研究家・ソーセージ作家」としてレシピ開発やメディア出演、執筆を手掛ける - 撮影