【モデルプレス＝2026/03/22】歌手の赤西仁が3月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを披露した。【写真】41歳元KAT-TUN「お顔の綺麗さが際立つ」雰囲気ガラリの新ヘア◆赤西仁「かみきった」自撮り公開赤西は「かみきった」と添え、洗面所で撮影したとみられる鏡越しの自撮りを公開。最近では長髪姿が定着していたが、短くヘアカットした姿を披露している。◆赤西仁の投稿にこの投稿に、ファンからは「