BTS（防弾少年団）が韓国の心臓部である光化門(クァンファムン)広場で華麗な復帰を知らせ、約4年にわたる空白期間に終止符を打った。190カ国に生中継、10万人超が熱狂した「歴史的一夜」今回の公演は、新たに発売された5枚目のフルアルバム『ARIRANG』を記念して用意された。約1時間にわたるライブで、BTSは韓国的な情緒を現代的に再解釈した新曲をはじめ、世界中で愛されているヒット曲のメドレーを披露した。(写真=共同取材団)光