ミュージカルのタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「歌舞線上」の意味は？中国語で「歌舞線上」と表すミュージカルはなんでしょうか？ヒントは、線の上で踊るシーンがあります！いったい、中国語で「歌舞線上」と表すミュージカルとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「コーラスライン」でした！「コーラスライン」は、ブ