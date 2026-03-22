◆オープン戦ＤｅＮＡ４―２西武（２２日・ベルーナドーム）西武・ウィンゲンター投手（３１）がファームでの調整に入る見通しとなった。この日は２点ビハインドの８回から５番手として登板。先頭の三森を見逃し三振に斬り、続く京田への１０球目を投げ終えたところで異変を訴えベンチに戻った。試合後、西口監督は、「ずっと肩に張りがあると言っていた。今日は状態が良かったみたいなので投げたんですけど、そこに張りが