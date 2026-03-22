ミュージカルのタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「萬花嬉春」の意味は？中国語で「萬花嬉春」と表すミュージカルはなんでしょうか？ヒントは、“雨”がタイトルに入っています。いったい、中国語で「萬花嬉春」と表すミュージカルとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「雨に唄えば」でした！「雨に唄えば」は、1952年に