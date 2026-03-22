◆オープン戦広島５―５ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）広島がソフトバンクに引き分けた。先発・栗林は３回４安打３失点。初回は３者凡退に抑えたが、２―０の２回に４安打を浴び、一挙３失点で逆転を許した。３回は３者連続三振と圧巻の内容。修正力の高さを見せ、開幕前の最終登板を終えた。今季から先発に転向した通算１３４セーブの元守護神。開幕３戦目の２９日・中日戦（マツダ）で先発が見込まれている。