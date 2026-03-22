ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が２２日、滞在中のカナダからリモートで、都内で行われた主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（４月２９日公開）完成披露試写会に出演した。特殊メイクや本格アクションに挑んだ撮影を振り返った。累計発行部数１５００万部突破の鈴木祐斗氏による同名人気漫画が原作。目黒は、元伝説の殺し屋で、現在は「坂本商店」を営む坂本太郎（目黒）を演じている。目黒は、ディズニープラス配信の時代劇