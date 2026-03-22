◆センバツ第４日▽１回戦山梨学院―長崎日大（２２日・甲子園）昨秋の関東大会覇者・山梨学院が、初戦で長崎日大と激突。２３年春以来の頂点を目指し、「２番・一塁」で先発出場した最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）がアクシデントに見舞われた。４点リードの５回の守備。２死一塁でサードゴロを処理した三塁手からの送球が本塁方向にそれ、捕球を試みた菰田が打者走者と接触した。ファーストミットは宙に舞