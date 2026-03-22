犬猫の殺処分数は3年前と比べて約半分に令和6年度に全国で行われた犬猫の殺処分数は6,830頭、そのうち、猫の数は4,866頭だった。3年前の令和3年度と比べると、殺処分数は約半分になっている。それでも、年間犬は17,399頭、猫は22,010頭が保健所に収容されている（環境省自然環境局 犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況より）。合わせて4万頭近くの収容された犬猫の多くが、なんとか生き延びられているのは、こうし