2021年「11月、初めて被災地を訪れる。双葉町を一人で歩き、誰もいない町の怖さを体感する。何も知らずに通った富岡駅前が、後に津波被害を受けた場所だと知り、大きな衝撃を受けた」2022年「5月上旬、夜ノ森駅から富岡駅までひたすら歩く。5月下旬には仙台、石巻を訪れ、大川小学校へも足を運んだ。そのとき、子どもを主人公にした物語を描きたいという思いが、ぼんやりと心に芽生えた。……（以下略）」今日マチ子さんnote2025年