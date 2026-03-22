沖縄で、野菜や果物に深刻な被害をもたらす外来種の害虫が広がっています。全国的に被害が拡大する可能性があるため、害虫を根絶させるための壮大で大掛かりな作戦がスタート。そのベースには、54年前の経験がありました。現地で対策の全貌を取材しました。■2024年、沖縄北部で侵入を確認去年4月、那覇空港に出現したある看板。ゴーヤーをはじめ、沖縄産の野菜や果物が県外への持ち出しを制限されていることを知らせるものです。